¡Lo tiene 'cabezón'! Gareth Bale se la lía a Zidane a cinco días de comenzar pretemporada del Real Madrid

Si hay un jugador que le ha traído más dolores de cabeza a Zinedine Zidane y al Real Madrid , ese es Gareth Bale. El extremo galés es uno de los jugadores más resistidos en el club merengue, a pesar de haber sido fundamental en algunos títulos blancos. Ahora, a cinco días de que comience la pretemporada en Valdebebas, el británico se la vuelve a liar al DT francés.

Y es que Bale tiene contrato por tres temporadas más en el Real Madrid y piensa cumplirlas. El jugador no tiene intenciones de dejar el club de Chamartín y se hará presente este 8 de julio cuando comience la pretemporada de la institución blanca. A pesar de que le hicieron llegar la posición del club y el DT de no contar con él para lo que viene, Bale no piensa retroceder.

Y es que Gareth ha sido uno de los jugadores que, en estos seis años que lleva en el Madrid, no terminó de despegar, no se acercó siquiera al nivel que mostró en el Tottenham y siempre estuvo a la sombra de Cristiano Ronaldo. Cuando el luso se fue, todos pensaron en que tomaría la posta, pero fue Benzema quien lo hizo y siguió retraído. Sus créditos se acabaron y, con la aparición de Vinicius Junior y las llegadas de Rodrygo, Jovic y Hazard, espacio en el equipo no tiene.

En el club, saben que no dejarán ir gratis ni por milongas a Bale (por el que no han llegado ofertas), pero están seguros que "si el jugador se empeña en quedarse partirá en desventaja con Zidane, pero no hay duda de que tendrá tiempo para hacer cambiar de opinión al entrenador si su rendimiento es bueno. Si Bale quiere cumplir su contrato y quedarse en el Real Madrid lo que no hará el club es tirar piedras contra su propio patrimonio".

► ¡Zanjó rumores! Crack del Real Madrid desmiente acercamientos con otro grande de España



► ¿Aceptarán la oferta? El crack del Madrid que serviría como 'trueque' para la llegada de Pogba



► En medio de rumores al PSG: figura del Barcelona fue 'cazada' en un avión rumbo a París [FOTO]



► ¡Comprometidos al 100%! Estos son los primeros cracks del Real Madrid en llegar para la pretemporada