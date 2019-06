Lopetegui lo quiere, pero Florentino no lo soltará fácil: lo que tendría que pagar Sevilla al Real Madrid por Nacho 

Julen Lopetegui se fue del Real Madrid al no conseguir los resultados que se esperaban, pero le quedó en la retina algunos jugadores durante su corta estancia en la Casa Blanca. Uno de ello es Nacho , a quien el entrenador siempre consideró. Ahora, tras ser oficializado como nuevo DT del Sevilla, uno de sus primeros jales sería el central español.

Nacho Fernández es uno de los canteranos del Madrid que se mantienen en el equipo y siempre ha sido considerado por todos los técnicos que pasaron por el club, aún más con Zidane, pero siempre como la primera opción de recambio en la defensa, ya que puede jugar como central y se acomoda bien de lateral en ambos perfiles.

Esa polifuncionalidad es del gusto de Lopetegui, quien le brindaría la posibilidad de darle el titularato en el Sevilla a sus 29 años; sin embargo, eso no será tan fácil. El jugador nacido en la capital española es muy querido en la institución y su salida no se daría si no es por un buen precio que Florentino Pérez exigiría: se habla entre 30 y 40 millones de euros. Por menos de eso, no lo solaría.

Otro de los jugadores que sonó para el Sevilla a gusto de Lopetegui es Mario Hermoso, pero el Atlético será una dura competencia, ya que su poder económico es más alto que el de la institución andaluza y, según el diario ‘As’, la gran petición del técnico es el jugador madridista.

