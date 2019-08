¡Florentino ya no sabe qué hacer! La última oferta del Real Madrid por Neymar que el PSG dice 'no'

La novela de Neymar parece de nunca acabar. El brasileño no quiere continuar en el PSG y tiene como principal opción España. Barcelona tenía la prioridad pero al no tener la capacidad de pagar el potente fichaje, Real Madrid entró a la pelea peligrosamente y parece tomar la delantera; sin embargo, las opciones se complican por las constantes trabas de los parisinos.

Ambos clubes no logran ponerse de acuerdo sobre el traspaso de 'Ney'. Es imposible satisfacer a las dos partes, según informa Le10Sport. La oferta de 120 millones de euros más James Rodríguez no es del agrado del PSG y prefiere otra opción, como Isco Alarcón.

El malagueño es del gusto de la directiva parisina, pero el Madrid no lo piensa dejar ir. Zidane lo ha utilizado en esta pretemporada y cree que es una pieza importante como para soltarlo en un 'trueque'.

PSG ha dado otra opción: traspasar a alguno de los porteros. Según el medio francés, los 'bleus' sugirieron al Real Madrid incluir a Thibaut Courtois o Keylor Navas en la operación, pues es una posición que necesitan reforzar tras el regreso de Gianluigi Buffon a Juventus.

Lo que sí es seguro es que esta 'novela' no gusta nada en los hinchas de París. Los aficionados cantaron en varios momentos del PSG vs. Nimes: "Neymar hijo de puta" en castellano y mostraron pancartas con un mensaje para el jugador sudamericano: "Neymar, lárgate". Como se recordará, el '10' no fue convocado para el estreno liguero del París Saint-Germain y parece que su futuro está lejos del equipo presidido por Nasser Al-Khelaïfi.



Otra opción es la 'cesión'. Luego de haber gastado en Hazard, Militao, Ferland Mendy y Luka Jovic, los madridistas no quieren caer en el ‘Fair Play Financiero’ y podrían pedir el préstamo de ‘Ney’, obligándose a pagarlo en su totalidad de cara a la siguiente temporada.

► ¡Con Neymar y un peruano! El top 20 de cracks que aún podrían cambiar de equipo esta temporada [FOTOS]



► 'Primero Messi y ahora él: fichaje del Barcelona cae lesionado y no será de la partida de LaLiga



► Tensión en Arsenal: policía inglesa detuvo a dos hombres delante de la casa de Mesut Ozil



► Yo no sé mañana: Pogba reconoció contactos con el Real Madrid y avivó los rumores de su fichaje