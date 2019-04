Un Real Madrid invencible: el nuevo XI de Zidane con cinco fichajes 'galácticos', según 'The Sun' [FOTOS]

Luego de una temporada de puras decepciones, con jugadores que no dieron la talla ni con Lopetegui ni Solari ni Zidane, Real Madrid se prepara para una auténtica revolución en el mercado de fichajes de verano de 2019.



En esa linea, según 'The Sun', el Real Madrid presentará un once completamente renovado para el 2019-20. En el arco, se quedará Keylor Navas y la linea defensiva sufrirá varios cambios. Militao y Grimaldo pasará a ser parte de la zona posterior del equipo español.



Seguimos avanzando. Declan Rice, Paul Pogba e Isco incursionan en la volante del Real Madrid, que en ataque formaría con Hazard, Vinicius y Mbappé. Un equipo capaz de vencer a cualquiera y con el sueño de volver a ganar la Champions League.

