De ser el mimado de Zidane a uno más en la banca de suplentes: Isco ya tiene fecha de salida del Real Madrid

Isco llegó al Real Madrid en 2013 desde el Málaga como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Sus primeros años no fueron malos y tuvo el cartel de indiscutible, incluso, en la primera etapa de Zidane como entrenador de la 'Casa Blanca'. Sin embargo, con el paso del tiempo, el malagueño ha perdido espacio en el once inicial.



Debido a las lesiones y un pobre estado físico, Isco Alarcón ha pasado a ser un elemento más del banco de suplentes. Y como no está dispuesto a seguir tolerando esta situación, ha pedido salir en enero de 2020 en busca de minutos.

Según cuenta el periodista español Eduardo Inda, el volante español de 27 años ha entendido que si no juega, no será convocado por Robert Moreno para la Eurocopa 2020. Es por eso que le urge salir en invierno para ganar regularidad.



"Isco puede abandonar el Real Madrid en el mes de enero. Se lo estuvo pensando en verano y se lo sigue pensando ahora. No está jugando nada y quiere jugar la Eurocopa. Si no juega lo tiene entre difícil e imposible. Confiaba en jugar más y en ser más protagonista. El problema es la Eurocopa. Si no juega no irá convocado", dijo Inda en 'El Chiringuito'.

¿A dónde podría llegar Isco si sale del Real Madrid?

No es la primera vez que el volante malagueño suena como posible baja del Real Madrid. Desde el mercado de fichajes de verano de 2018, el futuro de Isco es asociado a clubes como el Manchester United, City y PSG. No se descarta una oferta de cualquiera de estos gigantes del fútbol europeo.

