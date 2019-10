Juventus y Cristiano también lo quieren: Kanté provoca 'guerra' entre Real Madrid y los de Turín

Real Madrid tiene claro dónde está la falencia esta temporada. El medio campo no tiene el rendimiento que Zinedine Zidane esperaba. Toni Kroos no logra despertar, Casemiro pasa por un mal momento, James Rodríguez no tiene su total confianza e Isco Alarcón sigue lesionado. Para enero ya se analizan nuevas opciones.

Es cierto que Paul Pogba es el gran favorito para llegar al cuadro blanco. Este mercado de fichajes Florentino Pérez intentó firmarlo pero las altas pretensiones económicas del Manchester United complicaron el traspaso. No lo dejarán salir tan fácil, por lo que necesitan nuevas opciones.

Según informa Daily Mail, Real Madrid quiere ir por N'Golo Kanté. El centrocampista francés de 28 años tiene contrato con Chelsea hasta 2024, pero según informa el medio, estaría abierto a cambiar de aires ahora que Frank Lampard ha decidido apostar por los jóvenes y dejar de lado a los veteranos.

En el Real Madrid ven al francés como una buena pieza de recambio para Casemiro, quien no tiene un reemplazante natural en la actual plantilla. Sin embargo, no son los único interesados en hacerse de los servicios de Kanté.

Kanté es del gusto de Zidane. Casemiro no bajó su nivel esta temporada y el francés es uno de los mejores en su puesto. Kanté es del gusto de Zidane. Casemiro no bajó su nivel esta temporada y el francés es uno de los mejores en su puesto.

Juventus de Turín también quiere a N'Golo. Pjianic parece no continuar más para el 2020 por lo que intentarán firmarlo para que el equipo no pierda el balance.

Según el medio inglés, el precio de salida del campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 estaría cerca a los 78 millones de euros. Una cantidad por la que los de Londres están dispuestos a sentarse a negociar.

¿Eriksen también llegaría?

'The Sun' reveló que el agente de Christian Eriksen tiene previsto verse con los dirigente del Real Madrid para sentar las bases de la negociación con el Totenham pensando en el próximo mercado de fichajes que abre en enero 2020. El cuadro blanco espera aprovechar la oportunidad y no dejar que el jugador escape.



El danés acaba contrato el próximo 30 de junio y Daniel Ley, que comenzó pidiendo más de 100 millones de euros por su traspaso, tendrá que bajar sus pretensiones si quiere que el Tottenham reciba algo. Sin embargo, según informó 'Football Insider', se está gestando una oferta de renovación de 12.5 millones de euros para retener Eriksen. Cualquier cosa podría pasar.



