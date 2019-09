Pogba al Real Madrid para enero: United se sienta a negociar, pero quiere a Kroos en el 'culebrón'

Paul Pogba es el jugador con que Real Madrid se ilusionó y no pudo contratar en el mercado de fichajes de verano. Era el gran objetivo de Zidane, sin embargo, no todo está perdido ya que según el reconocido periodista Eduardo Inda, el Manchester United ahora sí sentaría a negociar el pase del francés.



De acuerdo a la citada fuente, el equipo inglés aceptaría la salida de Paul Pogba en enero de 2020 siempre y cuando el Real Madrid incluya en la operación a Toni Kroos, un jugador que los de Old Trafford ya quisieron fichar hace unos meses.

"Zidane tiene una obsesión, que sigue siendo Pogba. El entrenador francés es una persona de ideas fijas e insiste en Paul. Lo van a intentar en el mes de enero y ya ha habido los primeros contactos con el United. En las conversaciones que sigue habiendo entre emisarios del Madrid y del United se ha puesto un nombre: Toni Kroos", ", dijo Inda en 'El Chiringuito de Jugones'.



"El United intentó fichar este verano a Toni Kroos y es el que pondría como condición el Manchester. Por él ofrecieron este verano 75 millones y eso provocó su renovación con el conjunto blanco", agregó la citada fuente sobe el culebrón que podría armarse en el mercado de fichajes de invierno.

Cuidado, Real Madrid

Mientras Real Madrid no pierde las esperanzas de fichar a Pogba, su agente, Mino Raiola, tendría otros planes para el francés. De acuerdo a 'Sport', el polémico representante de jugadores estaría negociando la renovación de contrato de su cliente.



Pogba acaba contrato con Manchester United en junio de 2021 y Raiola estaría buscando la ampliación con una mejora de sueldo. El exjugador de la Juventus percibe 16,7 millones de euros por temporada y pasaría a ganar 3 'kilos' más.

