A falta de mediocampistas: Pjanic vuelve a sonar como refuerzo del Real Madrid para enero de 2020

A mal tiempo...¿buena cara? Mucho se viene hablando acerca de los nombres propios que maneja el Real Madrid para reforzar su mediocampo de cara al próximo mercado de fichajes de LaLiga. Y es que para nadie es un secreto que el cuadro 'Merengue' intentará seducir a más de un jugador top con la ventana de pases abierta como Paul Pogba o el propio Christian Eriksen. Pero, ¿qué pasaría si no se pudiera concretar la llegada de ninguno de los dos?



Respondiendo a la pregunta, no debería de sorprendernos que en las oficinas del Real Madrid ya estén 'cocinando' un plan 'C' ante la posibilidad de no poder reforzarse con ninguno de los dos cracks mundiales mencionados. Y ya hay un nombre, aunque no es exactamente un delantero. ¿De quién se trata? Según 'Don Balón', el 'tapadito' sería nada más y nada menos que el bosnio Miralem Pjanic , actual jugador de la Juventus y compañero de Cristiano Ronaldo que los 'blancos' ya intentaron fichar.



Sin mucha suerte en el pasado, esta vez el Real Madrid espera poder hacerse con los servicios del jugador de 29 años. Su precio rondaría los 75 millones de euros, y su basta experiencia como estandarte de la 'Vecchia Signora' serían razones más que suficientes para intentar sumarlo a las filas del equipo de Zinedine Zidane. Más aún, teniendo en cuenta que los fichajes de Pogba y de Eriksen están más lejos que cerca de concretarse debido al alto costo de ambas operaciones.

¿Qué tan lejos está el acuerdo con Eriksen?

'The Sun' reveló que el agente de Christian Eriksen tiene previsto verse con los dirigente del Real Madrid para sentar las bases de la negociación con el Totenham pensando en el próximo mercado de fichajes que abre en enero 2020. El cuadro blanco espera aprovechar la oportunidad y no dejar que el jugador escape.



El danés acaba contrato el próximo 30 de junio y Daniel Ley, que comenzó pidiendo más de 100 millones de euros por su traspaso, tendrá que bajar sus pretensiones si quiere que el Tottenham reciba algo. Sin embargo, según informó 'Football Insider', se está gestando una oferta de renovación de 12.5 millones de euros para retener Eriksen. Cualquier cosa podría pasar.



