Real Madrid: seis jugadores que verán la puerta de salida en el mercado de fichajes de 2020

El mercado de fichajes de invierno , en enero de 2020, está cerca de comenzar. En esa linea, el Real Madrid podría sacarle mucho provecho a esta ventana de pases para deshacerse de los jugadores que no gozan de mucha continuidad o de los que ya quieren irse del equipo buscando nuevos aires. A continuación, los cracks que pronto le dirían adiós al Santiago Bernabéu, según los medios más importantes de Europa.

1. Luka Modric (34 años)

El croata tiene contrato hasta el 2021, vínculo que extendió tras ganar el último Balón de Oro, y a pesar de que el club no tendría problemas en renovarle un año más, Luka llegará al siguiente curso ya con 35 años de edad, una edad complicada para jugar al más alto nivel en un club de la exigencia del Madrid. Es por eso que Modric valoraría cambiar LaLiga Santander por China o MLS.



Zidane está al tanto de la situación y le habría propuesto a Modric un plan para dosificar sus apariciones y minutos en el campo. Algo parecido con lo que hizo con Cristiano Ronaldo; sin embargo, el mejor jugador de la última Copa del Mundo ya tendría su decisión tomada: se va.

Real Madrid tiene a Luka Modric desde el año 2013. (Foto: Getty Imagesw) Real Madrid tiene a Luka Modric desde el año 2013. (Foto: Getty Imagesw)

2. Brahim Díaz (20 años)

Real Madrid le recomendó el pasado verano que aceptara una de las muchas ofertas de cesión que llegaron hasta las oficinas del Santiago Bernabéu. No fue una cuestión de confianza, suno un paso más de su progresión para adquirir mayor experiencia. La respuesta fue un 'no'.



Getafe fue el gran interesado para contar con Brahim, pero el jugador no contemplaba salir cedido. Fue una decisión que tomó con su padre, quien también es su representante. Sin embargo, de cara a enero del año próximo, Brahim sí decidiría salir.

Brahim Díaz llegó este año procedente del Manchester City. (Getty) Brahim Díaz llegó este año procedente del Manchester City. (Getty)

3. Lucas Vázquez (28 años)

El Celta de Vigo ha enviado los papeles a las oficinas del Bernabéu para solicitar formalmente el préstamo del extremo de 28 años, a pedido del propio técnico del club Fran Escribá, quien necesita un jugador de banda y Lucas encaja a la perfección.

Lucas Vázquez es canterano del Real Madrid. Volvió en el 2015 procedente del Espanyol. (Getty) Lucas Vázquez es canterano del Real Madrid. Volvió en el 2015 procedente del Espanyol. (Getty)

4. Isco Alarcón (27 años)

Debido a las lesiones y un pobre estado físico, Isco Alarcón ha pasado a ser un elemento más del banco de suplentes. Y como no está dispuesto a seguir tolerando esta situación, ha pedido salir en enero de 2020 en busca de minutos.



Según cuenta el periodista español Eduardo Inda, el volante español de 27 años ha entendido que si no juega, no será convocado por Robert Moreno para la Eurocopa 2020. Es por eso que le urge salir en invierno para ganar regularidad.

Isco Alarcón llegó al Real Madrid en la temporada 2013/14. (Getty) Isco Alarcón llegó al Real Madrid en la temporada 2013/14. (Getty)

5. Gareth Bale (30 años)

Gareth Bale ahora sí está dispuesto a irse del Real Madrid en el mercado de fichajes de verano de 2020. No soporta más los maltratos de Zidane y tampoco se siente valorado por la institución. Ante ello, el ex del Tottenham prefiere hacer maletas para marcharse a otro club.



Bale suena en clubes como el Manchester United, Tottenham y hasta en la liga de China. Pretendientes no le faltan, pero ninguno estará dispuesto a pagar los 100 millones de euros que por lo menos pedirá Florentino Pérez para dejarlo salir tras seis años en Valdebebas.

Gareth Bale llegó al Real Madrid en el 2013. (Getty) Gareth Bale llegó al Real Madrid en el 2013. (Getty)

6. Mariano (26 años)

Todo parece indicar que el Schalke 04 es el gran favorito para hacerse de los servicios del futbolista dominicano. El cuadro de Gelsenkirchen ya ha intentado firmarlo, pero esquivó la propuesta. Según informa Diario Bild, el cuadro minero hará una oferta por él en el próximo mercado invernal.



Hasta el momento, el delantero no piensa dar su brazo a torcer, quiere seguir peleando el puesto en Real Madrid. Tiene contrato hasta el 2023 y cree que tiene lo necesario para dejar en el camino a los que, hasta el momento, están por delante de él.

Mariano Díaz regresó al Real Madrid en el 2018 procedente del Lyon. (Getty) Mariano Díaz regresó al Real Madrid en el 2018 procedente del Lyon. (Getty)

