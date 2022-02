El último jueves, en la siempre difícil cancha del Nuevo San Mamés, Real Madrid recibió la primera gran cachetada de la temporada 2021-22: apenas en la etapa de cuartos de final, fue apeado de la Copa del Rey por el Athletic Club Bilbao. El resultado fue traumático para Carlo Ancelotti, que según el diario español Don Balón, entre todos los que jugaron aquella noche en el País Vasco, ha encontrado en Casemiro a uno de los responsables. El técnico italiano cree que el volante brasileño fue uno de los peores en el campo de los ‘Leones’ y está lejos de demostrar el buen nivel de campañas anteriores.

El entrenador del Real Madrid no ha dudado en señalar al volante brasileño a pesar de que es uno de los intocables en el vestuario. El ex Sao Paulo juega todos los minutos posibles, pero parece no tener muy contento al técnico italiano de 62 años.

“El encuentro de San Mamés dejó nuevamente a Carlos Henrique Casemiro como uno de los principales señalados del mal partido de los de Carlo Ancelotti, con el centrocampista brasileño sumando varias fechas consecutivas muy lejos de su nivel”, apunta la citada fuente.

Casemiro tiene contrato con Real Madrid hasta 2025. (Foto: Getty Images)

Las dudas de Ancelotti con Casemiro han hecho que los altos mandos del Real Madrid se ocupen de encontrar a un reemplazante para el mediano y largo plazo. Según Don Balón, el cuadro de Concha Espina ya tiene en el radar nada menos que a Youri Tielemans del Leicester.

Consciente de que el dinero ya no es el principal escollo para seguir reforzando el equipo, Florentino apunta a quedarse con el belga de cara al mercado de fichajes de verano de 2022. El crack de 24 años llegaría para competir con Casemiro por 55 millones de euros.

Pensando en las negociaciones con Tielemans, Real Madrid quiere el apoyo de los belgas del equipo: Eden Hazard y Thibaut Courtois. Para Florentino Pérez, ambos jugadores podrían influir en la llegada del crack del Leicester, club en el que tiene contrato hasta mediados de 2023.

Hay que decir que Real Madrid no está solo en la carrera por el fichaje de Tielemans. En los últimos meses, el volante de 24 años también ha despertado el interés del Manchester United y Barcelona. El ‘culebrón’ del próximo verano europeo es un hecho.

Según Transfermarkt, portal especializado en tasaciones de futbolistas, Youri Tielemans, quien juega como pivote, volante y volante ofensivo, está valorizado en 55 millones de euros. El internacional belga vistió antes las camisetas del Anderlecht y AS Mónaco.





