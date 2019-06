Reunión en Ibiza descubierta: del Real Madrid a punto de ir al AC Milan

Hace 15 años, los mejores futbolistas del planeta deseaban jugar en el AC Milan ; hoy en día, los dirigentes persuaden a jugadores con buenos pergaminos para entrar en un proyecto deportivo que devuelva a la élite al conjunto rossonero. En medio del mercado de fichajes y, sin un espacio en la plantilla del Real Madrid , Paolo Maldini dejó la ciudad de la moda (Milán) para tomar un poco de sol en la ciudad de Ibiza. ¿Vacaciones? No solo, también en medio de su búsqueda.



Muchos jugadores de LaLiga de España vacacionan en Ibiza luego de la para futbolero. Es por eso que las cámaras de El Chiringuito captaron a Paolo Maldini, director de Desarrollo Estratégico del área deportivo del Milán, conversando con Theo Hernández , un jugador que no tiene espacio en el equipo de Zinedine Zidane de cara a la siguiente temporada.



Con una nueva legislación en Italia, en donde las personas que no hayan residido más de dos años en aquel país deben pagar el 30% de los impuestos fiscales, Maldini trata de convencer a Theo de que recibirá un buen salario por temporada, así como será titular en un proyecto deportivo que tiene pensado en devolver al Milán a puestos de Champions League.



Con la Juventus como ama y señora de la liga italiana, Maldini busca grandes futbolistas para volver a competir en un frente en donde la ‘Vecchia Signora’ se ha vuelto una tirana. En España no se habla de una oferta inicial ni de un salario para el futbolista que también tuvo un paso por la Real Madrid, aunque esta solo sería la primera de muchas reuniones en un corto plazo.



Con 21 años de edad y con la llegada de Ferland Mendy, Theo Hernández no tiene espacio y debe buscar equipo para el 2019-2020. Esa es la obligación de él.



