De Francia a España: más cerca de convertirse en el segundo fichaje del Real Madrid

En España hay idas y vueltas con respecto a su fichaje en el mercado de pases de verano: hay medios que aseguran que Adrien Rabiot sí será el refuerzo del Real Madrid , mientras que hay otros que indican que no. El mediocampista no avisa sobre su futuro a excepción de que no seguirá en París para la próxima temporada. Sin renovación y castigado de parte de la entidad francesa, Rabiot tan solo espera llegar a un acuerdo con un club en el extranjero.



De acuerdo ahora a medios en España, el mediocampista puede ser el tapado de Florentino Pérez, tal como se postula en Francia. Rabiot llegaría a coste cero y sería un refuerzo de calidad para la ‘Casa Blanca’ en el armado del banquillo de Zidane para la próxima temporada. El galo suma fútbol, marca y orden, lo que necesita precisamente ‘Zizou’ para el 2019-2020.



Rabiot llegaría a coste cero con un salario de 10 millones de euros netos más una prima de otros 10 millones por estampar su firma, lo que pide su madre y agente Veronique Rabiot para firmar con cualquier entidad top de Europa que desee contar con sus servicios.



Zidane habría hablado con el futbolista galo para llevarlo al Real Madrid y ser el segundo fichaje oficial del equipo, luego del anuncio de Militao del Porto. Puede que no sea un ‘Galáctico’, pero el futbolista suma para la plantilla de cara a la próxima temporada.



¿Será Rabiot el fichaje de Florentino Pérez? El mercado de fichajes sigue con rumores.



