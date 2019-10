Es ahora o nunca: agente de Eriksen viajará a Madrid este fin de semana para negociar su traspaso

► "No es el único responsable": Zidane sale en defensa de su portero titular y arremete contra su defensa



Cuando el río suena... Para nadie es un secreto que el Real Madrid está carente de jugadores que le den un respiro a su mediocampo. Y es que con los flojos presentes de Luka Modric y Toni Kroos, Zinedine Zidane se ha visto casi obligado a contar con el joven centrocampista uruguayo Federico Valverde como titular en más de una ocasión ante las constantes bajas por lesión de sus principales recambios. A los 'blancos' le hace falta una pieza más, urgente.

En este sentido, el nombre de un viejo capricho de la directiva del Real Madrid vuelve a tomar fuerza: Christian Eriksen. Y es que según una información del reconocido diario británico 'The Sun', el agente del actual jugador danés del Tottenham viajaría a la capital española este fin de semana para negociar el futuro de su representado, que podría estar en el Santiago Bernabéu.



Como se recordará, esta no es la primera vez que Christian Eriksen es relacionado con el conjunto 'Merengue'. El volante danés de 27 años es uno de los grandes deseos del Real Madrid desde el pasado verano, cuando en las oficinas de la 'Casa Blanca' se sembraba la vorágine de especulaciones sobre las posibles llegadas de Van de Beek o Paul Pogba a Chamartín.



Sin embargo, como bien menciona la citada fuente, fue el propio agente del jugador, Daniel Levy, quien imposibilitó con sus altas pretensiones la llegada de Eriksen al Real Madrid. Pero ahora, a pocos meses de quedar libre tras acabar contrato con el Tottenham, su arribo podría hacerse realidad por una cantidad sensiblemente inferior. Veremos qué pasa.

Otro nombre para el Real Madrid en 2020

El Real Madrid no la pasa bien en la temporada ne Europa. El arranque fue irregular, a pesar de mandar en LaLiga Santander donde aún mantiene el invicto, en la Champions League le vuelve a pasar factura la falta de jugadores diferenciales. Eden Hazard llegó para marcar la diferencia, pero el belga aún no se acomoda a España ni a lo que le exige Zinedine Zidane.



Es por ello que comenzaron a sonar varios nombres para reforzar al Madrid. No es descabellado que el club vuelva a asomarse al mercado de fichajes en invierno y los nombres que están en los bombos resultan conocidos. Paul Pogba es el jugador por excelencia al que el Real Madrid iría con todo en el próximo mercado de pases. Aunque si el Manchester United sigue poniéndose exigente, Florentino Pérez aguantaría.

