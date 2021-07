Kylian Mbappé podría no jugar la última temporada de contrato que le queda en el Paris Saint-Germain. Y es que de acuerdo a un amigo íntimo de Karim Benzema, el compañero de ‘Donatello’ en la selección de Francia, el delantero galo llegará al Real Madrid sí o sí en el último tramo del mercado de fichajes de verano. Como ha acostumbrado el club blanco en los últimos años, el anuncio del ‘bombazo’ llegaría prácticamente al cierre de la ventana de pases.

La información la ha dado a conocer Mohamed Henni, un reconocido youtuber francés que en redes sociales presume de su amistad con Benzema. De acuerdo al ‘influencer’, el rumor sobre el fichaje de Mbappé por el Madrid proviene de una “fuente inmejorable”.

Según Henni, Real Madrid y PSG vienen trabajando en un acuerdo por Mbappé que debería concretarse en las próximas semanas. Si los franceses no venden a ‘Kiki’ en el presente mercado, lo verían partir gratis en la ventana de fichajes de verano 2022.

De acuerdo a la información que maneja el amigo de Benzema, una de las razones por las que Mbappé ya no quiere jugar en el Parque de los Príncipes obedece al mal ambiente entre el vestuario y la dirigencia. He ahí el motivo de las salidas de jugadores como Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore o Edinson Cavani.

Kylian Mbappé tiene contrato con PSG hasta 2022. (Foto: AFP)

Real Madrid no cierra la puerta

“No hablo de jugadores que no están en el Real Madrid. Yo sé lo que quieren los socios. Quieren que estén los mejores. Todo el mundo sabe cuál es mi política. Que jueguen aquí los mejores y mezclen con los jóvenes. Lo equipos tienen que renovarse y estamos en esa etapa de renovación”, explicó el presidente Florentino Pérez cuando fue consultado por el fichaje de Mbappé hace unas semanas.

“No quiero hablar de jugadores que no estén en el Madrid porque es una falta de respeto. La gente confía en mí. Vendrán los que ellos y yo pensemos que son los mejores. Mbappé es de los mejores, pero no está en el Madrid…. Lo mismo para Erling Haaland, no hablo de ellos”, agregó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO