Luego de la derrota: el fichaje en mente de Florentino para el centro del Madrid

Se especula pese a que no estamos en el mercado de fichajes. Real Madrid ha vuelto a perder el paso en LaLiga luego de su caída en casa frente al Girona y medios ya hablan de un posible fichaje de la cúpula de Florentino Pérez para la próxima temporada. Lo curioso es que es un futbolista que el Barcelona le ha seguido los pasos desde hace más de medio año, por lo que la estrategia del presidente madridista puede no gustarle mucho a los catalanes.



De acuerdo a medios de ese país, el Real Madrid tiene en la mira a Adrien Rabiot , mediocampista del PSG que termina contrato en el mes de junio. El volante parisino suena en la órbita madridista en los últimos días para ser una pieza de recambio de los indiscutibles Toni Kroos y Luka Modric, por lo que se ve necesaria la llegada de un futbolista de ese lote.



Rabiot se encuentra ‘congelado’ por parte de la entidad, a raíz de su decisión. Si no renueva con ellos, bueno, no juega es su lema. Se especula que el mediocampista desea un contrato de 10 millones de euros por temporada más una prima de otros 10 millones, una cifra que el Barcelona como el Real Madrid tranquilamente podrían pagar por el futbolista.



Rabiot fue formado por el PSG y tal parece que su futuro está en LaLiga. Ya sea en el Barcelona de Lionel Messi o el Real Madrid de Florentino Pérez, quien necesita jugadores para pelear en LaLiga. No basta solo con promesas como Vinicius Junior.