''Somos robots, nos dicen dónde estar, a qué hora comer...'': Bale reflexiona a puertas de irse de Madrid

Sin filtros. El delantero galés del Real Madrid , Gareth Bale , está dando que hablar en todas partes del mundo luego de sus declaraciones acerca de que los futbolistas pierden "el control" de su vida y son como "robots" a los que les dan todo hecho cuando son profesionales. Una vez más, en medio de los rumores de su inminente salida del cuadro 'Merengue', el 'Expreso de Cardiff' vuelve a acaparar la prensa.



"En el fútbol somos robots. Como atleta profesional en el entorno de un equipo no puedes elegir el calendario como en deportes como el golf o el tenis. Ni puedes elegir qué hacer ni cuándo hacerlo. Nos dicen dónde tenemos que estar y cuándo, a qué hora tenemos que comer'' , dijo en 'State of Play', un documental de 'BT Sports Films' que se estrenará el 29 de mayo.



''Es como si perdieras el control de tu vida de alguna manera" , agregó Bale, haciendo referencia a la gran presión a la que son sometidos los jugadores de élite en sus clubes. El galés no trató su situación en el Real Madrid, pero sí reflexionó sobre la exigencia del deporte profesional: "Una carrera en el mundo del fútbol es tan corta que a veces tienes que sacrificar cosas".



"Cuando eres un niño, no tienes tantos pensamientos en la cabeza, puedes disfrutar con tus amigos y reírte. Cuando llegas a ser profesional, hay todo tipo de presiones, críticas y expectativas que hacen que se pierda ese sentimiento infantil", confesó el extremo de 29 años, que según muchos medios no entraría en los planes del Real Madrid la próxima temporada.

► "Su continuidad es imposible": Paco Jémez 'borra' a Luis Advíncula del Rayo Vallecano



► A espaldas de Florentino: el crack del Real Madrid que llamó al Barcelona a ofrecer sus servicios



► Keylor Navas se venga del Real Madrid: el club top de LaLiga por el que ficharía pronto



► Florentino viaja a París y cierra un negocio redondo: el crack que llega al Real Madrid a costo cero