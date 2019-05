"Quiere entrar al once titular": Bale forzaría su presencia en el equipo de Zidane, según excompañero

El futuro de Gareth Bale es una incógnita tanto para el jugador como para el mismo Real Madrid. El galés fue confirmado para jugar, este domingo en el Santiago Bernabéu, el último partido de la Liga Santander y el que sería su desenlace como jugador del club en el que estuvo seis temporadas. Por lo pronto, Zidane lo convocó en la lista de 18, pero el galés quiere más.

Según Peter Crouch , en una entrevista que concedió al diario bitránico Daily Mail, el galés estaría forzando su ingreso a los once titulares. Bale no quiere dejar España y buscaría demostrarle sobre el campo a Zidane, Florentino Pérez y a todas las gradas del Bernabéu que lo hecho en la final de la Copa del Rey del 2014 y la final de Champions League en el 2018 no fue casualidad.



"La posición de Gareth Bale en el Real Madrid continúa confundiéndome y el desaprovechamiento de un jugador tan talentoso es ridículo. Compartimos el mismo agente y, que yo sepa, está decidido a quedarse en España. Es feliz viviendo allí y quiere forzar su vuelta al equipo titular, independientemente de los rumores que hay en torno a su figura. Pero si no va a jugar regularmente la próxima temporada, me encantaría verlo regresar al Tottenham", expresó el delantero inglés.



Además, sobre las posibilidades de que Gareth vuelva al fútbol inglés, Crouch agregó que "Vi rumores de que regresaba al Tottenham como cedido a cambio de 12 millones de euros. Sé cómo trabaja Daniel Levy (presidente del Tottenham) y ese no sería el tipo de trato que le gustaría hacer. Pero tendría mucho sentido. ¿Te lo imaginas junto a Kane?".



El actual delantero de 38 años del Burnley inglés concluyó diciendo que " cuando Bale está en forma y sin lesiones es uno de los jugadores más espectaculares del mundo. Odio verle sentado en el banquillo, sin ser tenido en cuenta. Me encantaría verle de nuevo aquí, recordándoles a todos lo bueno que es".

Bale y Crouch compartieron equipo en el Tottenham durante dos años. (Getty) Bale y Crouch compartieron equipo en el Tottenham durante dos años. (Getty)

