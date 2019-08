¡Cuidado, Donny! Van de Beek arriesga en la Champions League en medio de su fichaje por Real Madrid

El Real Madrid apuesta por Donny Van de Beek como ‘plan B’ si Paul Pogba no termina aterrizando en los próximos tres días en el aeropuerto de Barajas. El centrocampista holandés se encuentra en la carpeta de Florentino Pérez para la próxima temporada, pero aun así el Ajax ha decidido utilizarlo en el partido de la tercera ronda de la Champions League frente al PAOK. ¿Afectará esto el interés de parte de la cúpula madridista?



En cuanto al reglamento, no. Gracias al último cambio realizado por la UEFA, en el artículo 43 de los estatutos, un jugador que dispute un partido oficial con un equipo de primera, segunda, tercera y fase de ‘play offs’ de clasificación a la fase de grupos de la Champions League puede defender otra camiseta en fase de grupos. Por tanto, Van de Beek sigue siendo una alternativa para el Real Madrid para la temporada 2019-2020. Entonces, ¿cuál es el problema?



Una eventual lesión del futbolista en los 90 minutos de partido. Si bien el caso es poco probable, dado que el volante neerlandés se encuentra en óptimas condiciones, hay incertidumbre en lo que puede pasar un encuentro en donde ambos equipos se ‘sacarán los ojos’.



Donny van de Beek se encuentra en la órbita madridista por un precio entre 50 a 65 millones de euros en el mercado de fichajes de verano y llegará al Bernabéu, si es que el Real Madrid no termina de convencer a los directivos del Manchester United.



Ajax usa a su futbolista a costas del mensaje de su entrenador. “No ha habido ninguna discusión sobre si debía ser convocado. Ha venido aquí y jugará”. Bueno, el Real Madrid mirará en qué estado se encuentra y cómo llega a manejar los hilos de los tulipanes sin la presencia de Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, ahora en el Barcelona y Juventus, respectivamente.



