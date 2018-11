El Real Madrid no tiene costumbre de hacer grandes fichajes durante las ventanas de invierno. Sin embargo, eso no significa que para enero, en Valdebebas no se estén planteando alguna incorporación, sobre todo si en las oficinas de Florentino Pérez se ofrecen a grandes delanteros como Radamel Falcao. Tal como lees, el crack colombiano podría ser blanco el próximo año.



Según apunta el diario 'AS' de España, la situación del 'Tigre' en el AS Mónaco es insostenible ya que el club no solo anda en zona de descenso. Además, tiene graves problemas económicos al punto que podría no pagar más el sueldo del atacante sudamericano.

Consciente de esa situación, el representante de Radamel Falcao, Jorge Mendes, lo ha ofrecido al Real Madrid como uno de los fichajes de 2019. Con el año y medio de contrato que le queda en Francia, el '9' podría llegar a préstamo a Valdebebas para competir el puesto con Benzema.

Real Madrid lo estudia

Siempre según la citada fuente, en Real Madrid no descartan incorporar un delantero más para lo que queda de la temporada. Sin embargo, la idea del ahora equipo de Solari es apostar por jugadores jóvenes, algo que choca con los 32 años de Radamel Falcao. En todo caso, será Florentino Pérez el de la última palabra.



Hay que recordar que esta no es la primera vez que Radamel Falcao suena en Real Madrid. En 2014, el colombiano fue el protagonista de los rumores. No obstante, terminó siendo fichado por el Manchester United y luego Chelsea.