Dani Ceballos en la mira del AC Milan: Real Madrid podría ceder al mejor jugador del Europeo Sub 21

Dani Ceballos ha sido uno de los más destacados del Europeo Sub 21 2019, donde la Selección de España se coronó campeona. Tras la coronación, el volante dijo que su prioridad era jugar y, al parecer, en el Real Madrid no podrá hacerlo esta temporada, pero pretendientes no le faltan.

El AC Milan quiere contar con el jugador de 23 años a modo de cesión por dos temporadas, con una opción de compra que bordearía los 35 millones de euros. Hasta se habla de una opción de recompra por 40 si el Real Madrid lo quiere de vuelta.

" No sé dónde voy a estar dentro de un mes, después de las vacaciones con mi novia decidiré", aseguró el jugador en declaraciones para la COPE. Y es que Ceballos prefiere continuar en LaLiga, pero no descarta salir cedido solamente una temporada para poder regresar después.



El Real Madrid confirmó la continuidad de Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro, la volante titular que salió campeón de tres Champions consecutivas con Zidane. Además, está Fede Valverde, con quien el DT francés contará en esta temporada.

Dani Ceballos quieres más minutos de juego y sabe que en el Madrid no los tendrá. Es uno de los jugadores que, de continuar en el club blanco, se quedaría en Valdebebas durante la pretemporada y no viajaría con el club a la gira por norteamérica.

