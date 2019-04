“Real está llamando a su puerta”, la confesión por la promesa de Inglaterra

Se llama Declan Rice, es de nacionalidad irlandesa e inglesa, tiene 20 años, juega en el West Ham United y ya ha debutado con Inglaterra a nivel de mayores. Con 31 partidos en la presente temporada, el centrocampista interesaría al Real Madrid , de acuerdo a un ex futbolista de los ‘Hammers’. ¿Podrá llegar al Santiago Bernabéu o solo se trata de un rumor?



“Escuché que el Real Madrid está llamando a su puerta y hablando con su familia y no voy a decir quién me lo dijo, pero es una fuente fiable. Estoy seguro que su equipo es consciente de ese interés”, afirmó el Scott Minto, un ex jugador del equipo de la Premier League.



“Es físico, rápido, su madurez para la edad que tiene es increíble y está mejorando mucho con cada partido que juega”, expresó Minto sobre el rendimiento del mediocampista que lleva cuatro temporadas con West Ham y podría ser la última, tal como dice.



El Real Madrid suma un futbolista más a su lista de fichajes para el mercado de pases, de acuerdo al ex futbolista de West Ham. Con todas las movidas, ¿quién acabará jugando en España?



