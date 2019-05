Cuenta con el aval de Sergio Ramos: el delantero top en la mira del Real Madrid tras descarte de Luka Jovic

Quién no recuerda aquel 24 de abril, en esa semifinal de Champions League 2012-13. Real Madrid recibía una goleada por parte del Borussia Dortmund de Jurgen Klopp y Robert Lewandowski. Cuatro goles del polaco y uno de los que más lo sufrió aquella noche en el Signal Iduna Park fue Sergio Ramos. Y el defensor todavía lo tiene presente, pero ya no como un mal recuerdo.

Sergio Ramos nunca ocultó su gusto por el polaco. Es más, alguna vez dijo que fue el delantero que más ha sufrido, por lo que le habría recomendado a Florentino Pérez y compañía que, si lo de Jovic no se concreta, vayan por un delantero 'killer' con los goles más que asegurados.



El único problema para que Lewandowski sea el próximo delantero del Real Madrid por los siguientes cuatro años, es su edad. Robert, quien firmó 38 goles en 47 partidos en esta temporada, tiene 30 años, nueve más que la joven sensación, Luka Jovic.



Para que el Real Madrid vaya a por todas con Robert, primero tendrán que tirar por la borda toda negociación con Jovic. El cuadro de Chamartín no está dispuesto a pagar más de 100 millones de euros por el serbio, así que apela a que se baje a 60 como se había acordado previamente.



Tienen hasta el 1 de junio para recibir una respuesta definitiva por el delantero de 21 años por parte del dueño de su pase, el Frankfurt alemán. De no ser así, irán por las otras opciones que maneja el club, entre las que se encuentra Robert Lewandowski.

