El dilema de Mariano Díaz y Florentino Pérez en el mercado con el Real Madrid

Zidane ha dicho que no lo tiene en cuenta, pero él prefiere seguir insistiéndole para sumar algún minuto en la pretemporada del Real Madrid. Luego de no haber jugado un solo amistoso en América del Norte, el técnico francés convoca a Mariano Díaz para la Audi Cup ante la lesión de Luka Jovic. El dominicano ha visto el pulgar abajo de ‘Zizou’, pero hay un problema en busca de equipo de cara a la siguiente temporada: ninguno le ofrece lo que gana en la actualidad.



Mariano Díaz percibe cuatro millones anuales por temporada y ni la Roma ni el Mónaco, principales competidores en su ficha, no ofrecen lo que gana el atacante madridista. Ni tampoco el Real Madrid recibe una oferta tentadora. Florentino Pérez pretende sacar – al menos – 20 millones de euros por su traspaso, pero las propuestas económicas se encuentran un poco lejos de las pretensiones del presidente y los directivos madridistas en el mercado.



Mariano Díaz espera saltar al campo de juego en Múnich en el partido ante el Tottenham y sacar a luz todo lo que se le vio en el Olympique de Lyon. Sin embargo, él sabe que así marcando un ‘póker’ nada convencerá a Zidane en lo que es su proyecto de cara al 2019-2020.



Luka Jovic es el delantero B de Karim Benzema para el técnico galo y hasta Harry Kane se ha puesto en órbita de Florentino en el mercado de fichajes de verano. Mariano no tiene espacio, solo toca ver que su agente encuentre una propuesta que se acerque a su salario.



