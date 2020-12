España







El once de terror que tendría el Real Madrid en 2021... ¡Por eso no ficharon este año! [FOTOS] Real Madrid guardó dinero en 2020 para ir con todo en el mercado de fichajes de verano del próximo año. Erling Haaland y Kylian Mbappé son los grandes objetivos de Florentino Pérez para armar un once invencible.