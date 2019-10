Los 'sacrificados': Christian Eriksen cada vez más cerca del Real Madrid pero alguno tendrá que partir

Real Madrid es consciente que algo no funciona en el equipo. Los directivos blancos tienen en el ojo de la tormenta a Zinedine Zidane que no darle vuelta al mal juego que ha mostrado el equipo. Claro, su justificación pasa por que no tiene los jugadores que necesita. Le negaron a Paul Pogba y Luka Modric está lesionado. Ya se piensa en cómo reforzar la zona media.

El entrenador francés dejó claro que necesita un centrocampista que pueda mover los hilos del ataque. El gran favorito es Christian Eriksen , aunque los directivos son conscientes que tampoco son capaces de realizar una oferta de locura para poder ficharlo. Deben esperar. Si no se da en este mercado de fichajes no perderán la cabeza.

El jugador del Tottenham termina contrato con los de Londres en junio del 2020 por lo que esperarán hasta el último momento para poder pagar lo menos posible por él. Su llegada será una buena noticia pero también habrá una mala: uno se tendrá que ir.

Existen 25 jugadores en el plantel, por lo que tendrán que existir sacrificados. Isco Alarcón, Brahim Díaz o Mariano se encuentran en la lista de las posibles opciones para partir, según informa Diario AS.

Isco Alarcón vs. Lunin en el 'que no se caiga' del Real Madrid. (@Real Madrid)

El malagueño busca una cesión a la Premier League. Ve complicado sumar minutos, por lo que quiere ser prestado para recuperar su mejor nivel, no solo para ayudar al cuadro blanco, sino también pensando en la convocatoria para la Eurocopa del próximo año.

Mariano es otro que está en la lista de salida. El ex delantero del Olympique Lyon quiere seguir en el plantel y su ficha es demasiado alta para que un equipo mediano que quiera hacerse con sus servicios.

Si alguno de estos jugadores no parte, la llegada de Eriksen se complicará aun más. Pero si venden, todo quedaría en las manos de Florentino Pérez para convencer a la estrella danesa.

¿Cuál es el precio de Eriksen?

El danés puede resolver todos los problemas del mediocampo si juega como lo hizo en la temporada. ¿Su precio? El Real Madrid ofertó 70 millones de euros por el pase del danés, a lo que Daniel Levy dijo que “no” intentando seducirlo con una renovación de contrato.



Ahora el precio de Eriksen estaría rondando los 30 millones de euros, dado que puede irse gratis a partir del mes de junio. ¿Seguirá negativo el mandamás de los ‘Spurs’? Lo más seguro es que uno: al menos sacar un dinero a no recibir absolutamente nada por él.



