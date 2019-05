¿Un nombre menos en la lista negra de Zidane? Crack del Real Madrid despejó dudas sobre su futuro

El joven centrocampista uruguayo Federico Valverde compareció en zona mixta tras la derrota del Real Madrid por 2-0 frente al Real Betis con la que se cierra una mala temporada y, al ser preguntado sobre su futuro, aseguró que Zinedine Zidane le ha "demostrado mucha confianza". ¿Se quedará en el equipo?



"Lo que hablamos (Zidane y él) no te lo puedo decir, pero Zidane me ha demostrado mucha confianza durante los entrenamientos y poniéndome en el equipo; eso para mí es algo muy bonito. El pasaporte no será un problema, ya está hecho, o dentro de poco", contó el jugador de apenas 20 años.



Valverde quiso dar las gracias a la afición que se dio cita en el Santiago Bernabéu para despedir la temporada: "No creo que sea el portavoz de todo el equipo, simplemente hablo por mí y hay que pedirle disculpas a la afición por el partido; tratamos de dar lo mejor. Agradecerles por cómo han venido al estadio y sé que estarán apoyándonos también el año que viene, como siempre", declaró.



"Sería algo difícil hacer el balance de la temporada. Dura. Costó mucho, hubo muchos problemas a nivel futbolístico. Somos el Madrid y tenemos que demostrar que queremos ganar todos los partidos y luchar por todos los títulos", dijo sobre la mala temporada del conjunto blanco y en referencia a la semana en la que cayeron eliminados en Copa del Rey frente al Barcelona y en la Champions League contra el Ajax de Ámsterdam.



"Yo traté de disfrutar cada momento y entrenar duro. Disfruté todos los partidos y me queda agradecer a los compañeros por cómo me han tratado", aseguró sobre los últimos once partidos desde la vuelta de Zidane al banquillo en la que el equipo no luchó por ningún objetivo.

