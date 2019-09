Llegó para ser la solución, pero Florentino ya lo sufre: el crack del Real Madrid al que le ponen la cruz

Florentino Pérez , presidente del Real Madrid , no estaría del todo a gusto con los fichajes que han llegado al Bernabéu esta temporada. Uno de ellos es Eden Hazard , quien se convirtió en 'Galáctico' a pedido de Zidane, pero que todavía no ha demostrado el porqué costó más de 100 millones de dólares.



Tal como apunta el portal español 'Don Balón', el mandamás de los merengues se encuentra decepcionado por lo que ha sido el arranque de Hazard en su etapa como jugador del Real Madrid. No solo dejó dudas en la pretemporada, también se lesionó para el inicio de LaLiga y se le ve fuera de forma.

"Florentino no entiende cómo Hazard siendo el fichaje estrella y heredando el dorsal ‘7’ de Cristiano Ronaldo, se encuentra tan mal físicamente", publica la citada fuente y añade que un problema con la comida sería el causante de todos los problemas del belga.



"Hay una vertiente de pensamiento dentro de la dirigencia que considera la mala alimentación de Hazard como la principal causante de sus lesiones, algo de lo que tomará nota Zidane para que no se ausente más adelante", afirma 'Don Balón'.

Eden Hazard no será parte del Real Madrid vs. Valladolid por LaLiga. (Getty) Eden Hazard. (Getty)

Hazard se alista reaparecer

Eden Hazard se acerca, al parecer y cada vez más, al que sería se debut en competición oficial, poniendo la fecha del 14 de septiembre ante el Levante en el estadio Santiago Bernabéu como centro del trabajo de recuperación de su lesión que está llevando a cabo.



Pero no será el único que volverá a las canchas. Uno de los jugadores que demostró que será importante en esta temporada fue James Rodríguez en el duelo ante Valladolid. El colombiano fue el más insistente y probó varias veces al arco sin suerte. Fue cambiado por molestias, pero su retorno para quincena de septiembre es más que fija.

