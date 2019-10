Chelsea pide 200 'kilos' por Kanté: el plan B del Real Madrid para reemplazar a Casemiro es español

► "No es el único responsable": Zidane sale en defensa de su portero titular y arremete contra su defensa



► Tomó su decisión: Joachim Low sienta a Ter Stegen y reafirma a Neuer como arquero titular de Alemania



Zidane lo dijo muy temprano en conferencia de prensa: " Thibaut no es el único ni el principal responsable de lo que pasó en la primera parte ante el Brujas. Recibimos dos goles y él es el portero, pero no el único responsable. En el Real Madrid no hay derecho a cometer ningún error ". Y en esa lógica defensiva, resalta un nombre que comienza a tener mayor presión: Casemiro.

El mediocampista brasileño -vital en conseguir las tres Champions League consecutivas- es, por disposición de Zidane, el único neto en su posición esta temporada y eso le está jugando en contra, es por ello que el madridismo comienza a pedir jugadores para ese lugar del campo y nombres como los de N'golo Kanté y Paul Pogba toman fuerza.

El '6' de los 'Diablos Rojos' es un caso complicado, pues el United exige mucho por su transferencia y pone muchas trabas. El Real Madrid no está dispuesto a pagar caprichos. Además, juega más como mixto u ofensivo. En tanto, su compatriota es neto recuperador, pero el Chelsea también pide una fuerte suma de dinero: hasta 200 millones de euros por su traspaso.

Opción 'low cost'

Pero no todo está perdido. En la política del Real Madrid de no desembolsar millonarias cifras entra un jugador que la rompe en su club, se ha convertido en un jugador importante, es español, tiene apenas 23 años y una cláusula de rescisión de 'solo' 40 millones de euros.

Se trata de Marc Roca, quien tuvo una sensacional campaña en el Europeo Sub-21 donde la 'Rojita' salió campeona de la mano del también madridista, Dani Ceballos. Roca tuvo una gran campaña al punto de entrar en la órbita del Bayern Munich y también del club merengue, pero decidió quedarse en el Espanyol para jugar la Europa League. Ahora, con la necesidad del Madrid de un jugador en ese puesto, su nombre podría acercarse en este mercado de invierno.

Marc Roca. (Getty) Marc Roca. (Getty)

► A horas de un Clásico: la actualidad de Gabriel Costa en Chile



► Todo mal: sin Mendy ni Marcelo por lesión, Zidane vuelve a quedarse sin laterales en el Real Madrid



► Comunicado oficial: Real Madrid se pronuncia sobre Thibaut Courtois y su supuesta ansiedad



► El Real Madrid los necesita: los jugadores que suenan para los próximos mercados [FOTOS]