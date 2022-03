El delantero argentino del Inter de Milan, Lautaro Martínez, aseguró que vive por el gol y que cuando no marca se va “triste” a casa, tras anotar un ‘hat-trick’ al Salernitana en la victoria (5-0) por la vigésima octava jornada de la Serie A. El bahiense no se ha ido triste a casa el último viernes. Y es que ha sido el protagonista indiscutible del festival de goles del cuadro lombardo en Giuseppe Meazza con una gran actuación individual más allá del triplete. Y eso que el partido no empezó del todo bien para el argentino.

“Cuando he dado al larguero he dicho: ‘No va a ser mi día’. Pero luego mis compañeros han estado muy bien encontrando el espacio a mis movimientos y quiero agradecerle a todos la confianza que han tenido en mí este tiempo”, declaró a DAZN nada más terminar el encuentro.

El ‘Toro’ no marcaba en liga desde el pasado mes de diciembre, precisamente ante el Salernitana, y durante este tiempo ha recibido críticas de la prensa italiana, que le pedía que asumiera las responsabilidades ofensivas de un Inter en mala racha y que le necesitaba.

“Pesaba mucho. Vivo por el gol y para ayudar al equipo. Cuando no marco me voy triste a casa. Hoy todo lo contrario porque el Inter ha ganado y porque me he reencontrado con el gol, que era importante”, dijo. “Las críticas son parte del juego. Cuando ganamos es todo fácil, cuando perdemos es cuando hay que demostrar que somos un equipo”, añadió.

Martínez celebró con rabia el primero de sus goles y se fue a abrazar a su técnico, el italiano Simone Inzaghi, al que le agradece su continua confianza: “Me da mucha confianza, se lo agradezco a él, al ‘staff’ y a mis compañeros, que son los que me han hecho marcar hoy los tres goles”.

El próximo martes, el Inter encarará a domicilio la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Liverpool tras el 2-0 de la ida en favor de los ingleses, pero Lautaro Martínez confía en que esta victoria pueda ayudar al equipo en el choque.

“Se puede. Trataremos de recuperarnos mentalmente y físicamente y buscaremos pasar de ronda, ese es nuestro objetivo”, sentenció el delantero argentino.





