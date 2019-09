Hasta que habló: Bale se pronunció por su fallida marcha del Real Madrid y ser borrado por Zidane

Gareth Bale fue protagonista en el mercado de fichajes que cerró el pasado lunes, aunque no porque haya firmado una renovación en Real Madrid. Y es que el técnico Zinedine Zidane sostuvo que plena rueda de prensa que gestionaban su salida del club, por lo que parecía un hecho que iba a salir del Santiago Bernabéu luego de seis años en el primer equipo.

Cuadros como Manchester United y el Jiangsu Suning de la Superliga China estuvieron interesados en Gareth Bale. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo con Real Madrid , por lo que el delantero galés se quedó bajo las ordenes de 'Zizou'. Ahora, con la cabeza más fría, el ex Tottenham habló por primera vez luego de todo lo que se dijo de él en el periodo de traspasos.

"Estos meses que han pasado no han sido geniales, pero tampoco se podría decir que fueron los peores. No escucho ni leo nada de lo que se dice. La mayoría de gente que no me conoce no conoce bien la situación. Las cosas de mi parte seguirán privadas, si quieren algo más pregúntenle al club", fue lo que sostuvo Bale en plena concentración con la Selección de Gales.

Gareth Bale, enfocado en su futuro con Real Madrid

Asimismo, dio cuenta de cómo estaba su estado de ánimo en el mercado de fichajes. "No me afectó. Tuve unas grandes vacaciones y luego mantuve la cabeza puesta en la pretemporada. He trabajado duro en los entrenamientos", añadió el delantero.

En lo que va de temporada de LaLiga Santander, Gareth Bale ha anotado dos goles con la camiseta del Real Madrid (doblete frente al Villarreal). En la quincena de este mes, tras la para por fecha FIFA y choques por Eliminatorias Eurocopa 2020, la 'Casa Blanca' recibirá al Levante en el Bernabéu.

