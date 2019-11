China, su destino predilecto: Gareth Bale apela a la humildad y pide a Real Madrid que estudie ofertas

A Gareth Bale nada le cambia la idea de salir del Real Madrid en el mercado de fichajes de invierno. Si bien el futbolista galés tuvo un arranque interesante de temporada, la decisión de Zidane de no convocarlo en un par de partidos molestó al de Cardiff y ahora quiere irse en enero próximo.



Según publica este lunes la 'Cadena Ser', ya le ha pedido al Real Madrid que se siente a negociar su salida para el invierno. El entorno del galés apunta que tiene ofertas importantes, principalmente de China, y quiere definir cuanto antes su salida de Valdebebas.



El problema para Gareth Bale es que Real Madrid no quiere soltarlo ya que Zinedine Zidane todavía lo tiene en sus planes a pesar de la inexistente relación entre ambos. En la directiva blanca creen que el ex del Tottenham podría servir útil en algún momento de la temporada y no quieren dejarlo ir.

Bale y otra polémica en Real Madrid

El delantero galés fue protagonista el último sábado en el partido entre Real Madrid y Betis, no por los minutos que jugó, sino por haberse marchado del estadio Santiago Bernabéu antes del final del encuentro al igual que su compañero James Rodríguez.



Como ya ocurriese ante el Leganés, Bale no vio acabar el partido de sus compañeros y se marchó a los 84 minutos del Bernabéu. Por su parte, James lo hizo tres minutos después. Ambos se perdieron las dos ocasiones del brasileño Vinicius que pudieron dar el triunfo al Real Madrid en un partido sin goles frente al Real Betis.



El Real Madrid dejó escapar este sábado la oportunidad de recuperar el liderato en solitario de LaLiga Santander tras un ejercicio de impotencia en la definición ante el equipo más goleado del campeonato, un Betis liderado por Sergio Canales que sacó un punto del Santiago Bernabéu.

