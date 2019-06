Con cara de pocos amigos: el inesperado 'dardo' de Marcelo a Eden Hazard 

No todo es felicidad en el Real Madrid por las últimas incorporaciones de cara a la próxima temporada. O al menos no todos están a gusto con los nuevos fichajes de Florentino Pérez. Si bien Eden Hazard es el abanderado del nuevo proyecto de los 'blancos', en el vestuario no todos han visto con buenos ojos la llegada del belga, en especial Marcelo , uno de los capitanes.

El lateral brasileño, quien no fue convocado por Tite para la Copa América 2019 y cuyo futuro estuvo en la cuerda floja tras la mala temporada que tuvo, no se cortó ni mostró reparos en dar su punto de vista sobre el fichaje de Hazard.



" Primero tiene que hacer la pretemporada, empezar a jugar, etc... y ahí lo veremos", respondió el futbolista de 31 años a la cadena ESPN al ser consultado sobre las nuevas incorporaciones del Madrid.



Sin embargo, su respuesta disto muchó cuando se trató de sus compatriotas Éder Militao o Rodrygo, de quienes aseguró: "No hablé aún con ellos, pero seguro que son buenos para el club", afirmó.

Todo listo para la pretemporada

Por otro lado, el Real Madrid ya tiene todo listo para iniciar su pretemporada el próximo 8 en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, para luego trasladarse a Estados Unidos, donde disputará la ya conocida Internacional Champions Cup, una competición en la que se enfrentará al Bayern Munich (20 de julio), Arsenal (23 de julio) y al Atlético de Madrid (26 de julio).



Además, la 'Casa Blanca' también tiene pactado participar en la Audi Cup en Múnich, donde tendrá como rival nada menos que al finalista de la Champions League, el Tottenham. De ganar, se verá las caras ante el Bayern o Fenerbahce.

