En el inicio de temporada, Isco fue uno de los puntos altos en el Real Madrid. Sin embargo, con el paso de los meses, el volante malagueño ha perdido tanto protagonismo que, según el periodista Eduardo Inda, ya no seguirá en la temporada 2019-20 por una cuestión de peso. El 'mago' parece ya no gozar de la confianza de la directiva ni de sus compañeros.



Durante su participación en 'El Chiringuito', Inda develó que el vestuario del Real Madrid le ha llamado la atención a Isco por su sobrepeso y cree que la situación en insostenible. De hecho, el exvolante del Málaga es uno de los más afectados con el cambio de entrenador en la 'Casa Blanca'.



Isco Alarcón. (Getty Images) Isco Alarcón. (Getty Images)

"Isco está en una situación insostenible en el club porque no gozaba del favor de la cúpula y ya no goza del favor del vestuario que ha dicho 'hasta aquí hemos llegado'. Le han dado un toque porque sigue pasado de peso y creo que su situación es absolutamente insostenible y no seguirá la próxima temporada", dijo Inda.



Tal como apunta la citada fuente, Isco presenta alrededor de cinco kilos de más que ganó luego de la operación de apendicitis a la que fue sometido de forma urgente en septiembre pasado. Desde su vuelta ante el Barcelona en octubre, el malagueño sigue sin demostrar su mejor nivel y el Real Madrid ya estaría cansado.