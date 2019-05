¿Renacen las esperanzas para el Real Madrid? "Jovic se irá si él quiere, contra algunas fuerzas nada puede hacerse"

Real Madrid aún no cierra un gran fichaje para la temporada que viene. A Rodrygo y Militao no se le suma el crack que tanto Florentino Pérez y Zinedine Zidane quieren, pero eso podría acabar pronto. Si bien hace unos días desistieron del fichaje de Luka Jovic por el precio que pedían desde Alemania, ahora el panorama pinta distinto para la directiva blanca.

Sucede que el director deportivo del Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, dejó unas declaraciones en las que da por echadas sus esperanzas con retener a su estrella serbia. El germano sabe que será difícil evitar las grandes ofertas que no tardarán en llegar y no solo por Jovic, sino también por otros dos jugadores que han tenido una gran temporada: Haller y Rebic.



"No necesitamos vender a ninguno por razones económicas. Pero puede pasar cualquier cosa. Incluso podemos perder a los tres", confesó Bobic, agregando que "puedo garantizarles a los tres que se divertirán mucho jugando en el Eintracht, pero en algún momento otras fuerzas entrarán en juego y no habrá nada que hacer si deciden dejarlo", dejando entrever que no podrán hacer nada para frenar la marcha del delantero, uno de los deseos del Real Madrid.



Hace unos días, Josep Pedrerol en su programa, Jugones, advirtió sobre la preocupación del Real Madrid por el alto precio que pedían los alemanes, por lo que habrían decidido dejar en stand by las negociaciones. Quieren bajar los 70 millones de euros que pedía el Eintracht y ahora, si el serbio puede interferir para exigir una salida más viable para ambas partes, puede servirles para incorporarlo en la mega plantilla que quiere armar Zidane.

