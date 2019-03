Recado para Zidane: el mensaje de Kanté sobre si dejará el Chelsea en el 2019

Pareciera que toda la Selección de Francia suena para el Real Madrid. En España se ha puesto a Paul Pogba, en Francia se ha publicado el plan de Florentino Pérez para llevarse a Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu y ahora último se nombra a N’Golo Kanté. En una lista de prioridades de los madridistas, el centrocampista del Chelsea no desearía cambiar de aires en el próximo mercado de pases de cara a la próxima temporada. Así de contundente fue.



“Hoy en día todavía estoy en el Chelsea y lo que se dice en otra parte no es importante. Incluso si Zidane me llama, no es importante. Hoy estoy en el Chelsea y estoy centrado en eso”, indicó el mediocampista francés que tiene contrato con la entidad ‘blue’ hasta el 2023.



Kanté se ha visto relegado en su posición habitual tras la llegada de Jorginho, uno de los pedidos de Maurizio Sarri para la presente temporada. Si bien el técnico italiano puede irse para el final del curso, en Stamford Bridge consideran que el volante galo es uno de los mejores del mundo en su posición y no lo dejarán ir por nada del mundo.



El Chelsea, castigado sin poder fichar por la FIFA, hará todo lo posible para mantener a sus jugadores de cara al 2019-2020. Eden Hazard también ha sonado para el Real Madrid, algo que no ha gustado mucho a los directivos ‘Blues’ por su buena relación con los madridistas.



Kanté le ha mandado un mensaje a ‘Zizou’, su compatriota. Él está concentrado en tratar de ganar la Europa League para llevarse al Chelsea a la siguiente Champions League, dado que los caminos se encuentran difíciles en la liga inglesa.



