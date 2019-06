¡Florentino lo espera con los brazos abiertos! La única opción para que Mbappé firme por Real Madrid

Kylian Mbappé ya no puede más, quiere irse del PSG. El francés siente que aun no lo valoran como debe ser y busca su salida del cuadro parisino lo antes posible. Priorizar a jugadores como Neymar , que no tuvo el rendimiento que se esperó durante la temporada, es algo que no es fácil de digerir para el delantero, pero no todo está en sus manos.

Según informa Diario Marca, la única forma que el delantero de 20 años 20 firme por los del Santiago Bernabéu, es que los directivos parisinos le abran la purta de salida. Si no existe el consentimiento de estos, no tendrá otro remedio que continuar jugando en el Parque de los Príncipes.

Esta molestia ha logrado que el vestuario se divida. El delantero exMónaco entiende que Neymar ha creado un ambiente tenso. Todo el mundo tiene que tomar una posición. O estás con 'Ney' o con Mbappé. Cavani, Verratti y compañía deben decantarse.



El padre de Kylian, Wilrid, se ha mostrado de acuerdo con su hijo en más de una ocasión. Desde que 'Ney' llegó al equipo, se ha lesionado en los momentos claves de Champions League, todas fueron un fracaso internacional. Mbappé señala que su compañero se ha tirado dos años lesionado, mientras él intentaba ganar por el club.



Luego del partido entre Francia y Andorra, Kylian fue preguntado por la prensa sobre su situación con el Real Madrid, a lo que respondió "¿Otra vez preguntas por lo de siempre? No es el momento de hablar", en perfecto español. Todo siempre entre risas, mostrando buen ánimo.

Mbappé quiere ir al Real Madrid. Desde que explicó el mensaje de querer más responsabilidad en el PSG o en otro equipo, ha visto como los ataques no cesan sobre él, siendo llamado incluso "niño" o "caprichoso".

► Pasos de gigantes: los 12 futbolistas más altos de la Copa América Brasil 2019 [FOTOS]



► "Soy el chico más feliz del mundo": Luka Jovic fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid



► No se confía: el portero boliviano Carlos Lampe cree que Brasil no sentirá ausencia de Neymar



► Alex Morgan firmó un 'repóker' en el 13-0 de Estados Unidos a Tailandia en Mundial femenino [VIDEO]