PSG contraataca: el nuevo plan para evitar la fuga de Mbappé al Real Madrid en 2020

De cara al mercado de fichajes de verano 2020, el Real Madrid se ha puesto como objetivo cerrar la llegada de Kylian Mbappé , un jugador que ilusiona a los hinchas y que podría por fin tapar ese hueco que ha dejado Cristiano Ronaldo con su partida en 2018. Sin embargo, el equipo que preside Florentino Pérez no la tendrá fácil.



De acuerdo al medio francés 'París United', el PSG ya sabe de las intenciones del Real Madrid para con Mbappé y ha decidido lanzar un contraataque. El plan del club de la Ligue 1 pasa por renovar el contrato de Kylian, pero no con los números con los que ha espectaculado la prensa gala en los últimos días.



Tal como apunta la citada fuente, el PSG no está en la capacidad de pagar los 50 millones de euros de sueldo de los que se ha hablado. Principalmente, por los 37 millones que ya cobra Neymar. No obstante, los parisinos tienen la intención de acercar el salario de Mbappé al del brasileño llegado del Barcelona en 2017.



Actualmente a Mbappé le quedan dos años y medio de contrato con su club, por lo que ya se pueden iniciar las ansiadas negociaciones contractuales. Tal como apunta la citada fuente, existe prisa por sentarse a conversar con el francés para prolongar el vínculo y así dejar fuera de carrera al Real Madrid.



¿Mbappé quiere salir del Real Madrid?

En mayo de este año, Mbappé dio a entender que buscaba nuevos retos para su carrera. Quería salir del PSG para conquistar una liga más competitiva que la francesa. Es por eso que no se debe descartar su posible llegada al Real Madrid a pesar que la prensa gala ve más cerca la renovación de 'Donatello' con el club azul.



Recordemos que en las últimas semanas, Mbappé también ha sonado en el FC Barcelona como un recambio a largo plazo del uruguayo Luis Suárez. ¡Teneos 'culebrón'!

