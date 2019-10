Por ahora, no: Donny Van de Beek planta al Real Madrid con un mensaje

No se mueve de Holanda. Ni aunque preparan una mega oferta por él, Donny Van Beek ha asegurado que no se mueve de Ámsterdam hasta final de la temporada. “No quiero irme durante el mercado de invierno. Jugaré aquí hasta final, terminaré mi año en el Ajax”, indicó el futbolista holandés en una entrevista para el medio de su país, Voetbal Internacional. De este modo, al Real Madrid le toca descartar un mediocentro para el mes de enero.



¿Cuál es el motivo principal? Su tranquilidad. “No me gusta cambiar de equipo a mitad de temporada. Ciertamente todos saben lo de Real Madrid, pero eso ya lo veremos después”, agregó el futbolista de 22 años, quien no salió de su país en el mercado de invierno, pese al interés de Florentino Pérez de llevarlo al Santiago Bernabéu para el 2019-2020.



“Se habló y se escribió tanto. Estoy muy feliz de que eso haya terminado y de poder concentrarme ahora en el Ajax”, concluyó. Van de Beek es considerado uno de los mejores mediocentros del ‘Viejo Continente’, por lo que el Real Madrid lo miró como una opción ante la imposibilidad de traer el pedido de Zidane, el francés Paul Pogba.



Donny van de Beek lleva tres temporadas en el Ajax. (Foto: Getty) Donny van de Beek lleva tres temporadas en el Ajax. (Foto: Getty)

Presente el Ajax de Holanda

Donny Van De Beek cumple su tercera temporada con el Ajax de Holanda en el Eredivisie. Ya habrá oportunidad en el verano europeo para salir en el mercado, al igual que lo hicieron sus ex compañeros y compatriotas, Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt.



En seis partidos disputados en la Eredivisie en la presente temporada, Van de Beek ha marcado dos goles. Ajax es puntero en la Liga de Holanda con 20 unidades, igualando la línea del PSV.

Van de Beek interesa al Real Madrid, pero también en la Premier han mostrado interés por él. A partir de junio del próximo, el volante ya no esperará mucho.

