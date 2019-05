Le dijeron 'No' a 90 kilos: Real Madrid recibe rechazo a oferta por el posible sustituto de Sergio Ramos

Real Madrid vive los momentos más duros desde que Cristiano Ronaldo dijo en la final de Champions pasada que su continuidad en el club estaba casi concluida. Tras los fuertes rumores de que Sergio Ramos no seguiría en el equipo merengue, los directivos hacen hasta lo imposible por retener a su capitán, pero no dejan de lado los posibles refuerzos para la siguiente temporada. Y ante ese panorama, recibieron un crudo 'NO' por uno de sus anhelos.

Según información de Corriere dello Sport, a través del representante del jugador (y también de Jovic), Fali Ramadani, Real Madrid habría presentado una oferta de hasta 90 millones de euros por Kalidou Koulibaly , defensa del Napoli, recibiendo un potente no por parte de De Laurentiis, presidente del club napolitano.



Sucede que la cláusula del defensor senegalés de 27 años es de 150 millones de euros y recién se activará en el 2020, pero el Madrid anda con los nervios de punta por la posible salida de su máximo referente en el equipo y no puede esperar a tanto. Además, el central es del gusto de Florentino Pérez y Zinedine Zidane, siendo internacional con su Selección y con la madurez suficiente, su adaptación se haría inmediata.



Koulibaly es fundamental para el esquema de Carlo Ancelotti, quien esta temporada peleó el título de Serie A con la Juventus y en la próxima Champions espera llegar lo más lejos posible. Además, su ficha aumentó a 7 millones de euros netos y su pase cuesta 150, desde el 2020, para clubes no italianos.

