¿Qué dirá el Tottenham? La nueva oferta del Real Madrid por Christian Eriksen

Aún queda la duda de si Pogba o Christian Eriksen. El galo o el danés. Mientras que Zidane pide la contratación del campeón del mundo, Florentino Pérez responde con el mediocampista del Tottenham, que ha llevado al equipo de Mauricio Pochettino a las semifinales de la Champions League. Si bien hay conflicto entre la definición de uno u otro futbolista, medios en España han indicado una de las propuestas que tendría el presidente del Real Madrid para el mediocentro de los ‘Spurs’, quien termina contrato con su club de cara a la próxima temporada.



Si bien Florentino tendría pensado en pagar entre 80 a 90 millones de euros, el mandamás le habría mandado una propuesta más a Daniel Levy: 50 millones de euros más Luka Modric. El croata no es el mismo jugador, ha dejado de ser aquel futbolista que se llevó el Balón de Oro y Florentino pensaría en un hipotético regreso del balcánico a los ‘Spurs’.



La respuesta la tendrá Levy, quien hace unas semanas había tasado a Eriksen en 150 millones de euros para no dejarlo ir tan fácil en el próximo mercado de fichajes de verano. El danés no ha confirmado que hará pedido de su ‘transfer request’ y por ahora solo le quedará cumplir su última temporada de contrato con el cuadro de la liga inglesa, pudiendo negociar con cualquier en Europa a partir de enero del 2020, cuando le queden tan solo seis meses de contrato.



Eriksen es uno de los jugadores que desea Florentino para su nuevo Real Madrid, así como Eden Hazard. El belga, en cambio, podría llegar al Santiago Bernabéu a cambio de 120 millones de euros. El Madrid se encuentra de compras para el próximo curso.



