Intento de última hora: la oferta que el Real Madrid pone a la mesa por Mané

Continúa el mercado de pases para Florentino Pérez. Luego de oficializarse las contrataciones de Luka Jovic, Eder Militao, Eden Hazard y Ferland Mendy, el presidente madridista desea más futbolistas top para el proyecto que tiene en el segundo mandato con Zinedine Zidane. No puede faltar un solo detalle en pro de conquistar LaLiga y Champions League, por lo que el mandamás aún mira números y posibilidades para traer más jugadores de cara a la temporada 2019-2020. ¿El último que ha cobrado fuerza? El senegalés Sadio Mané , del Liverpool de Inglaterra.



De acuerdo a reportes de medios en España, Florentino Pérez pretendería ofrecerle a los directivos de Anfield la suma de 120 millones de euros por el pase del atacante africano. ¿Aceptarán en la ciudad de ‘Los Beatles’? Luego de hacerse con Hazard a cambio de 100 millones, ‘Zizou’ considera que hay que darle peso a la otra banda del ataque, en pro de que Karim Benzema cumpla la función que tenía cuando Cristiano y Bale eran unas máquinas.



El problema, no obstante, se encuentra en los deseos de los ‘Reds’. Philippe Coutinho se fue de la Premier League en 120 millones de euros fijos más otros 40 en variables. ¿Por qué entonces vender a un campeón de la Champions en el mismo precio que el brasileño? Liverpool pretendería una oferta mucha más alta para comenzar con las negociaciones.



Con un contrato hasta el 2023 y con un sueldo anual de ocho millones de euros por temporada, el Real Madrid deberá convencer al entorno del senegalés para propiciarle que el camino hacia España es el indicado y no seguir luchando por el título de la liga inglesa. Ahora, ¿qué diría también Klopp al respecto? Se trata de uno de sus mejores valores de la plantilla.



Zidane ha pedido a Mané, que si bien es africano, también es otro de los jugadores de habla francesa, al igual que Hazard y Mendy. Si llega, se arma todo un equipazo.



