Para lavar la cara: los cuatro fichajes del Real Madrid para la próxima temporada

Sale de compras ante una crisis que ya no puede esconderse. Puedes perder LaLiga y quedarte eliminado de la Copa del Rey entre febrero y marzo, pero no puedes caer eliminado en octavos de final de la Champions League, sobre todo cuando eres el campeón vigente. El Real Madrid se llenó de ego en el inicio de la temporada. Un conjunto de malas decisiones en la directiva tras la marcha de Cristiano Ronaldo y Zidane solo ha hecho que Florentino Pérez prepare la chequera traer nuevos futbolistas al Santiago Bernabéu para el curso del 2019-2020.



Hay un futbolista en cada posición. Para la defensa se piensa en Eder Militao, para el lateral izquierdo en Alex Sandro, para el mediocampo en Christian Eriksen y para la delantera en Neymar. El precio de estos cuatro jugadores – en total – puede rondar más de 400 millones de euros, los que son necesarios si el Real Madrid quiere volver a reinar en Europa. Te contamos el caso de cada miembro que podría unirse a la plantilla para la próxima temporada.



Militao puede vestir de blanco a cambio de 50 millones, por lo que su operación no sería nada difícil para los madridistas. Alex Sandro, igual. Si Marcelo quiere irse a la Juventus, el también brasileño podría venir en una especie de canje para la próxima temporada. ¿Eriksen? Aún no renueva contrato – ha firmado hasta el 2020 – por lo que el Tottenham podría venderlo si llega una buena oferta (alrededor de 100 millones de euros) por el centrocampista danés.



¿Y Neymar? Ahí es la cuestión. El pase del brasileño se encuentra arriba de los 300 millones de euros y es una vieja obsesión de Florentino Pérez, por lo que puede ser necesario su fichaje para volver a llenar las gradas del Santiago Bernabéu y hacer creer en el título.



Cuatro fichajes, un equipo nuevo que necesita el Real Madrid.



