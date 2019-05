El culebrón de Pogba: quiere bajarse el sueldo para ir al Real Madrid, pero hay un problema

Paul Pogba hace todo lo posible por llegar al Real Madrid. El volante galo está dispuesto a bajarse el sueldo para vestirse de blanco en la siguiente temporada, aunque su representante no estaría del todo conforme ante la movida del mediocampista del Manchester United. Con 17 millones de euros netos en la actualidad, Pogba no quiere ‘saquear’ las arcas del club – Bale ni siquiera cobra esa cantidad de dinero – por lo que haría un esfuerzo en busca de títulos en España, especialmente el de la Champions League, el que anhela desde profesional.



Mino Raiola, no obstante, pondría la traba a esta operación, según ESPN. El representante de Pogba espera que su manejado gane lo mismo o más si es que se va al Real Madrid, pese a que el futbolista recién despega en el fútbol de la Premier League. Raiola sabe que Pogba es un pedido de Zinedine Zidane y tratará de aprovechar todo eso para que el jugador gane un poco más de dinero y él tenga una mejor comisión para sus propias arcas.



Pogba se encuentra tasado en 180 millones de euros, Florentino Pérez trata de agotar las posibilidades para llevarse a Christian Eriksen del Tottenham, pero ‘Zizou’ es exhaustivo para tener al francés en su plantilla para la siguiente temporada, especialmente cuando cree que sabe que necesita de todo ese fútbol para volver a tener una plantilla de élite.



Pogba aún no ha pedido su ‘transfer request’ de cara al mercado de fichajes, por lo que no puede afirmarse nada aún en un movimiento rumbo al Real Madrid. El galo sigue sonando para mudarse de Old Trafford con destino al Santiago Bernabéu, pero todo se encuentra en rumores por ahora, no hay ninguna oferta oficial por el futbolista campeón del mundo.



