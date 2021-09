El gran objetivo del Real Madrid para el mercado de fichajes de verano del próximo año se llama Kylian Mbappé. En los despachos de Florentino Pérez no pararán hasta lograr la contratación del delantero del PSG. Sin embargo, ello no quiere decir que en el Santiago Bernabéu no estén en la búsqueda de otros jugadores. La idea pasa también por reforzar el mediocampo. Es por esa razón que los blancos, según el portal español ‘Don Balón’, se han fijado en los servicios del húngaro Dominik Szoboszlai del RB Leipzig.

Se trata de un futbolista de 20 años con la capacidad de dominar la mitad de la cancha a su antojo. A pesar de que volantes sobran en el Real Madrid, Florentino ya piensa en el recambio generacional para Toni Kroos y Luka Modric, dos jugadores que han marcado una época en el cuadro de Concha Espina.

“En la Casa Blanca no se olvidan de Dominik Szoboszlai, que tras superar su lesión está firmando un gran inicio de curso en el RB Leipzig con tan solo veinte años y un potencial enorme que valoran enormemente en las oficinas del Santiago Bernabéu. Además ha demostrado en la Champions League su gran capacidad como líder”, publica ‘Don Balón’.

Dominik Szoboszlai, en la mira del Real Madrid.

Según ‘Transfermarkt’, portal especializado en valores de futbolistas, Dominik Szoboszlai, quien tiene la capacidad para jugar como volante ofensivo e interior izquierdo, está tasado en 25 millones de euros, precio que dista mucho de lo que el Leipzig pedirá para soltarlo: 40 ‘kilos’.

No se trata de la primera vez que Szoboszlai suena en el Real Madrid. A inicios de 2020, Zinedine Zidane, el entonces entrenador de los blancos, tuvo intención de llevarlo a Valdebebas. Sin embargo, las negociaciones con el Salzburgo, el exequipo del húngaro, no llegaron a buen puerto.

Cabe precisar que Real Madrid no es el único grande que se encuentra tras los pasos de Szoboszlai. Milan, Liverpool y Arsenal también han mostrado interés en el húngaro y no tirarán la toalla hasta lograr su fichaje. Florentino Pérez y Carlo Ancelotti tienen dura competencia.





