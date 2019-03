La puerta que se le abre a Exequiel Palacios tras la negativa del Real Madrid

Antes de la final de la Copa Libertadores, en Argentina y España no se dejaba de hablar de la apuesta de Florentino Pérez por los jóvenes en el Real Madrid. Uno de esos chicos era Exequiel Palacios , el mediocampista que fue titular en el River Plate vs. Boca Juniors en el Santiago Bernabéu. Y… la prueba no fue del todo bien para los madridistas, quienes decidieron no apresurar esa inversión para – hace un par de semanas – asegurarse el fichaje de Militao, un zaguero que llega a la capital de España a cambio de 50 millones de euros destinados para el Porto de Portugal.



¿Por qué nunca firmó Palacios? Bueno, en España se asegura que el volante no cumplió las expectativas en aquel partido de final de la Copa Libertadores, además de que hace un mes se fracturó el peroné. No solo eso. La llegada de Militao al Bernabéu no permite afrontar la contratación por el tema del pasaporte extracomunitario. Con la contratación del brasileño, el Real Madrid solo tiene cupos para él, Vinicius Junior y Rodrygo, quien debe incorporarse al club para la pretemporada en verano con lo que ya no jugaría con el Santos de Sampaoli.



Se hablaba de un fichaje por 20 millones de euros, a lo que todo se ha esfumado. No obstante, no todo parece incierto para Exequiel Palacios. Se habla en Italia de que Javier Zanetti lo ha pedido para el Inter de Milán de la próxima temporada, por lo que – y solo si renueva –podría jugar al lado de Mauro Icardi, otro argentino que pertenece a las filas del cuadro de Milán.



Exequiel Palacios tiene 20 años y algunos clubes en Europa siguen tocándole la puerta, a lo que Marcelo Gallardo y la dirigencia deberá decidir por la venta o la continuidad.



