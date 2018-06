Real Madrid le ganó al Barcelona en la puja por Rodrygo , la nueva estrella del Brasileirao. Si los catalanes ofertaban hasta 30 millones de euros, los madridistas han puesto 45 millones. Imposible luchar contra Florentino Pérez. No obstante, y aprovechándose de la situación, el presidente del Santos le ha respuesta a la directiva merengue tras los rumores.



El pacto entre el Real Madrid y el Santos se habría cerrado por 45 millones de euros, aunque ahora el conjunto brasileño pide cinco millones más. "No hay acuerdo por Rodrygo con el Madrid. Pagando 40 millones de euros no tienen nada que hacer. Es el camino que hemos trazado. Su claúsula es de 50 millones".



El mandamás del Santos trató meter miedo al Real Madrid asegurando que tiene otras ofertas encima de la mesa por Rodrygo. "Tenemos varias propuestas. Cada día algún medio publica que se ha cerrado. PSG, Madrid. Barza... Si alguien aparece y paga la claúsula, estaremos obligados a venderlo", aseguró.



Rodrygo se ha convertido en la tabla de salvación del Santos. De hecho, en los últimos días el Santos intentó elevar su cláusula a los 100 millones de euros, pero la rapidez de movimientos del Real Madrid echó abajo esa posibilidad. Todo se define en los próximos días.