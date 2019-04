El verdadero objetivo de Zidane: le pide a Florentino traerlo para su Real Madrid

El primer escollo del Real Madrid parece resuelto: Eden Hazard cada vez se encuentra más cerca de mudarse a la capital de España. Ahora el problema de Florentino Pérez es el otro extremo para formar el tridente de peligro en Europa. Con Karim Benzema como centro delantero, el ‘Duque’ en la banda izquierda, solo falta quien sería el reemplazo de Gareth Bale, un jugador venido a menos que tiene cartel de transferible para el mercado de fichajes. ¿La apuesta que pide el técnico galo? Sí, Sadio Mané, aunque el Liverpool no lo pone nada fácil.



La aparición de Jadon Sancho es una fórmula que quiere usar Florentino Pérez para bajar el precio que piden los ‘Reds’ por el delantero senegalés. En Inglaterra se señala que piden 200 millones de euros por su fichaje, 20 millones más que Kylian Mbappé, por lo que Florentino Pérez no está dispuesto a pagar esa locura por un gran futbolista, pero que tampoco es para tirar la casa por la ventana, su fichaje no implica una estrategia de venta de camisetas ni de merchandising que haga que el club recupere su inversión en pocos meses.



Con Jadon Sancho, quien podría costar 140 millones de euros, el Real Madrid espera que el Liverpool baje sus pretensiones económicas por uno de sus tres mejores jugadores de la presente campaña con Mohamed Salah y Van Dijk, quizás el mejor central del mundo en la actualidad. ¿Qué pensará el Liverpool? Más allá de eso, el jugador debe pedir el ‘transfer request’ para el mercado de verano, algo no puede saberse a ciencia cierta porque el jugador quiere concentrarse en la lucha de la Champions League y la Premier League.



Mané es el objetivo que quiere Zidane, dado que Kylian Mbappé es prácticamente imposible para la próxima temporada. Con la estrategia de Sancho, ¿se abrirá el camino?



