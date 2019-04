Y también los que no seguirían: Sergio Ramos y la lista de fichajes que pidió para la próxima temporada

La temporada se acaba y los equipos comienzan a hacer análisis de números, logros, decepciones, entre lo que destacan quiénes continúan y no en la plantilla; también, quienes son prioridad para que refuercen al club la temporada que viene. Y el Real Madrid no es la excepción, es más, siempre toma en cuenta a los líderes de la interna y Sergio Ramos , el capitán, tendría en mente qué es lo que necesita el Madrid y de qué desprenderse también.

Los merengues vencieron este domingo al Athletic Club Bilbao por la fecha 33 de LaLiga Santander, con lo que casi aseguraron su presencia directa en la próxima Champions, ya no como campeón vigente, sino luchando el cupo. Eso, sumado a no pelear por LaLiga y quedar eliminados de la Copa del Rey a manos del Barcelona, hacen que todos en tienda blanca comiencen a analizar lo que se necesita para el curso 2019-20.



Para Sergio Ramos, no sería del agrado que continúen jugadores que no han mostrado el verdadero interés por sacar al Madrid adelante esta temporada. Es así que nombres como el de Varane, Casemiro, Bale, Isco y Marcelo fueron los nombres que habrían resaltado durante la reunión entre el central andaluz, Zinedine Zidane y el presidente del club, Florentino Pérez.



Jugadores como Brahim Díaz y Dani Ceballos tampoco deberían seguir para un Sergio Ramos que cree que el Real Madrid no debe hacer experimentos, y Modric o Kroos deben salir, ya que ambos juntos son un problema.



En lo que sí coincidieron tanto el central como el DT es que Kylian Mbappé es el fichaje por el que el Madrid debe apostar para la temporada que viene, por juventud, por los que demuestra en cada partido y no ir por Luka Jovic o un Mauro Icardi que no marcan más goles que Benzema.



Eden Hazard gusta, aunque es de los pocos con los que coincide con Zidane ya que otros nombres como Sadio Mané o Paul Pogba no son del agrado del andaluz. Eriksen es el jugador que pide para el centro del campo y quizás un lateral potente como podría ser un David Alaba que siempre se le ha dado bien el Santiago Bernabéu.



Así, el capitán -voz autorizada para opinar sobre los fichajes y los que 'sobran'-, le habría recalcado al presidente blanco que si el Madrid quiere volver a la cima durante la próxima temporada, la billetera debe abrirse, al mismo tiempo que las despedidas deberían comenzar a entablarse, siempre viendo el beneficio que el club puede generar con esas ventas o traspasos.

► Ni Cristiano pudo: Benzema y el alucinante récord que logró con su 'Hat-Trick' sobre el Bilbao en el Bernabéu



► Real Madrid anunciará a Hazard en 3,2,1... los detalles que restan para cerrar con su nuevo 'galáctico'



► Sonríe Messi: los tres cracks próximos a llegar al Barcelona en el mercado de fichajes



► ¿Acepta el Madrid? La ridícula oferta que ha llegado por Isco para el mercado de fichajes