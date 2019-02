Ganar a ganar: el técnico que calienta si Real Madrid termina eliminado en la Copa del Rey

Estamos a solo horas del partido más importante a nivel mundial. Nadie quiere perderle, ni el Real Madrid ni el Barcelona. El triunfo catapulta a la gloria; la derrota al abismo. A dos días de jugarse el Real Madrid vs. Barcelona , Florentino Pérez ya habría enviado un comunicado: si no hay clasificación, tomará medidas con Santiago Solari y la plantilla. La final es una obsesión para él, así como para todos los directivos que quieren ver el triunfo en casa.



¿Quién espera con el teléfono cargado? Nada menos que José Mourinho, el técnico portugués que no tiene equipo tras ser despedido del Manchester United. Si bien ‘Mou’ no anda con una buena racha a nivel de resultados en los últimos, el portugués cuenta con el respaldo del presidente del Real Madrid. Siempre llevaron una buena relación, por lo que el arreglo sería inmediato para un regreso a la ‘Casa Blanca’ para esta temporada en España.



Mourinho ya tiene una lista de jugadores por si llega a sentarse en el banquillo, aunque primero habría que confirmarse el resultado del Real Madrid ante el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. El madridismo quiere un triunfo, dado que LaLiga está prácticamente al equipo de Lionel Messi y Luis Suárez.



Mourinho había desvelado días atrás que no maneja un regreso a la liga inglesa, por lo que parece centrado en volver a España, Portugal o alguna selección top en el mundo. ¿Qué pasará en el próximo mercado de fichajes de verano? Estamos por verlo en unos meses.



▷ ¡Por el pase a la final! Fecha, hora y canal del Real Madrid vs. Barcelona del superclásico por la Copa del Rey



▷ ¿Eden Hazard al Real Madrid? La respuesta de José Mourinho sobre el posible fichaje blanco



▷ El nuevo plan de Florentino en el mercado tras el caso de Neymar y Hazard



▷ Discusión a gritos: Wanda Nara 'peleó' con Cassano por Mauro Icardi [VIDEO]