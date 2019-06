Con las horas contadas tras la llegada de Hazard: la 'joya' que será 'sacrificada' por el Real Madrid

Unos vienen y otros se van. Luego de una temporada para el olvido tras quedar eliminados de la Champions League, Copa del Rey y ser rezagados de la lucha por LaLiga Santander, todos los focos del Real Madrid están puestos ahora en el mercado de pases. En la interna del conjunto de 'Merengue' ya tienen cerradas las incorporaciones de Luka Jovic y Eder Militao, mientras que la llegada de Eden Hazard está al caer. Sin embargo, así como irán sumándose nuevos refuerzos, habrá parte de la plantilla que se irá.

En este sentido, una información recogida por el portal 'Don Balón' señala que el arribo de Hazard a la capital española terminará por relegar las funciones que tenía el extremo brasileño Vinicius Junior en el once titular. Recordemos que el belga aún del Chelsea ocupará la banda huérfana tras la marcha de Cristiano Ronaldo, en la que solo Vinicius, y a ratos ha sabido convencer. Es por ello, que el brasileño sería el gran perjudicado por la llegada de Eden.

¿Pensará en abandonar Madrid? Bueno, según el citado medio esta no sería una opción que no pase por la cabeza de Vinicius. Y es que a sus cortos 19 años, la 'joya' proveniente del Flamengo es consciente de lo que pude sumarle al equipo y que necesita seguir evolucionando. Hay que destacar, además, que desde la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid, 'Vini' no ha contado con muchas oportunidades en el campo pese a encontrarse ya recuperado de su lesión en las últimas jornada de LaLiga.

Cedido o vendido, es lo que habría que definir en caso de que Vinicius vea nula sus opciones de pelear por un puesto en este nuevo Real Madrid que dará que hablar la próxima temporada. 'Novias' no le faltan, y es que el '28' de la plantilla 'Merengue' tendría ofertas más que atractivas sobre la mesa por evaluar. Este es el caso del interés mostrado por el Liverpool, reciente campeón de la Champions League, y el Borussia Dortmund, clubes que sí le prometen el protagonismo que merece.

